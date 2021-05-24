جدة - نرمين السيد - أشاد مجلس الوزراء الكويتى بالدور الرائد والجھود الخیرة للرئیس عبدالفتاح السیسى والتى أسفرت عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بین الجانبین الإسرائیلى والفلسطینى، موضحًا ترحيب الكويت بهذا الاتفاق، مؤكدًا أھمیة استمرار الجھود الدولیة للتوصل إلى سلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء اجتماع مجلس الوزراء الكويتى الأسبوعى، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الكويتى الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث المجلس الشؤون السیاسیة فى ضوء آخر المستجدات والتطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربى والدولى. كما أكد مجلس الوزراء الكويتى موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطینى الشقیق بما یمكنه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء الكويتى بشيد بالدور الرائد للرئيس السيسى للتهدئة فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.