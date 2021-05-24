وزير الأوقاف: صندوق الوقف الخيرى يتسق مع صحيح الدستور

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن موافقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن إنشاء صندوق الوقف الخيرى الذى تقدمت به الحكومة من خلال وزارة الأوقاف، يتسق مع صحيح الدستور فى تشجيع الوقف الخيرى لخدمة المجتمع.





وأضاف جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الصندوق يعظم من أدوات استثمار فوائض عائدات ريع الوقف، واللجنة العليا للخدمات، وفائض عوائد صناديق النذور، وصندوق عمارة المساجد، بما يعظم من مردود هذه الأموال فى خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والمتبرعين.

وأوضح وزير الأوقاف، أن فكرة الصندوق جاءت نتيجة ما حدث من تحسن كبير وغير مسبوق فى عائدات ريع الوقف، وبلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية فى العام المالى الماضى 2019-2020 مليارًا وخمسمائة وأربعين مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق هذا العام 2020-2021 زيادة لا تقل عن مائتى مليون جنيه، مما يعد نقلة حقيقية فى حسن استثمار أموال الوقف، وأن هذه الإنجازات تمت بفضل الله، ثم بفضل الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية الوقف والعناية به واستيداء حقوقه والمتابعة المستمرة لكل مجريات استثماره وتعظيم عوائده.

كما أكد أن الصندوق الجديد سيكون إضافة جديدة وقوية لأدوات وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، مما يسهم بقوة فى أداء رسالتها الدعوية ورسالتها المجتمعية.

ولفت وزير الأوقاف أمام البرلمان، أن إجمالى ما أنفقته الوزارة فى مجال البر وخدمة المجتمع فى عهد الرئيس السيسى، زاد على مليار وستمائة مليون جنيه.