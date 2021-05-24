إنفوجراف.. السيسى وبايدن تنسيق مصرى أمريكى وعلاقات استراتيجية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات السيسى وبايدن خلال الاتصال الهاتفى:-

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن سعادته بالاتصال الهاتفى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤكدًا أن الاتصال اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية.

كما أكد أن الرئيس الأمريكى يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى جميع الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لجميع المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة.