النواب يشيدون بصندوق الوقف الخيرى وجهود وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من وزارة الأوقاف. كما أشاد النائب علاء عابد، بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى نشر الفكر الوسطى المستنير، كما أشاد النواب هانى أباظة، أيمن محسب، محمد الوحش، السيد شمس الدين، بجهود الأوقاف سواء فى سيطرتها على المساجد ونشر الفكر الوسطى أو فى تعظيم عوائد أعيان الوقف.

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