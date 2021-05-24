أحرز أوستن أموتو الهدف الثاني لفريق المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 69 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 24، لتصبح النتيجة 2 / 2.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى : محمد عواد
في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :
حراسة المرمى : أحمد دعدور
خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام صلاح – احمد شوشة – حسن على
خط الوسط : ايزى إيميكا – فريد شوقى – محمد عنتر – سعيدو صنبورى
الهجوم : أحمد رفعت – كازادى كاسينجو
فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.
في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين الذى حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز بهدف مقابل للاشئ على الإتحاد السكندرى في اللحظات الأخيرة والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدورى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أموتو يتعادل للمصرى فى الدقيقة 69 أمام الزمالك.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.