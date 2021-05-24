غدًا.. سامح شكري يلتقي وزير خارجية قطر

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء بحث أطر التعاون بين البلدين، إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا.
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