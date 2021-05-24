فاكسيرا: إنتاج 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى خلال 3 أشهر

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن المادة الخام للقاح سينوفاك وصلت منذ ثلاثة أيام، وسوف تستغرق عملية التصنيع ثلاثة شهور، والكمية تكفي لإنتاج 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وأضافت الدكتورة هبة والي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء يتابع باهتمام شديد مراحل عملية تصنيع اللقاح، مؤكدة أن هناك دعما لا محدود من قبل القيادة السياسية للدولة، حيث سيتم تدريب الكوادر على التكنولوجية الحديثة للقاحات، وافتتاح مصانع طبية جديدة، وغيرها.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن سيتم توفير اللقاحات للشعب المصري، بالإضافة إلى تصدير اللقاح إلى الدول المجاورة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.