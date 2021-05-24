الزمالك يخطف 3 نقاط مهمة أمام المصري في اللحظات الأخيرة بالفوز 3/2

انتهت مباراة الزمالك والمصري بفوز الزمالك 3/2 ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدورى، احرز اهداف الزمالك كل من محمد عبد الغني في الدقيقة 29 واشرف بن شرقي في الدقيقة 59 واحمد سيد زيزو في الدقيقة 94، واحرز هدفي المصري كل من ايزي ايميكا في الدقيقة 2 واوستن اموتو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يستمر الزمالك في صدارة الدورى مؤقتا برصيد 54 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 16 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 44 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 18 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، فيما استقبلت شباكه 21.

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة المقامة اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، تقدم المصري عن طريق ايزي ايميكا في الدقيقة 2 وتعادل محمد عبد الغني للزمالك في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

جاءت احداث الشوط حماسية ومثيرة، حيث احتسب الحكم محمود الينا ضربتي جزاء لفريق المصري تصدي لهما محمد عواد بنجاح ، فيما منح الحكم احمد رفعت طرد بعد تدخله بعنف مع طارق حامد في نهاية الشوط.

وأضاع احمد سيد زيزو لاعب الزمالك فرصة احراز هدف مرتين متتاليتين بعدما انفرد بمرمي المصري، وتسابق لاعبو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، واهدر اشرف بن شرقي ركلة جزاء قبل نهاية الشوطلينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

الشوط الثاني كان مليئا بالاحداث أيضا بعدما أحرز اشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك من ركلة حرة في الدقيقة 59 قبل ان يحصل طارق حامد علي طرد مباشر نتيجة تدخل عنيف مع جريندو، وتعادل المصري بهدف عالمي للنيجيري اوستن اموتو من خلفية مزدوجة في الدقيقة 69.

عقب التعادل حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز ، ولم تفلح تبديلات كلا المدربين في تعديل النتيجة، وفي الوقت بدل ضائع يحرز احمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء معلنا فوز الزمالك 3 / 2.