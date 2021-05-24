انت الان تتابع تفاصيل خبر الفطر الأسود.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يكشف الحقيقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال عبد الحميد شلبي بصفته عضو في اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “قاعة التحرير” المذاع علي قناة صدى البلد المصرية، أن الفطر الأسود لا ينتقل من شخص إلى آخر، بل يصيب من لديه نقص في المناعة، مؤكدا أن الشخص المصاب بفيروس كورونا ينتج عنه نقص في المناعة، مما قد يؤدي إلى مرض الفطر الأسود.

هل مرض الفطر الأسود له علاج ؟

أضاف الدكتور عبد الحميد شلبي أن مرض الفطر الأسود يمكن علاجه في مراحله الأولي، وأكد على عدم تركه دون علاج لان ذالك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

كما اكد الدكتور أن هذا المرض يمكن القضاء عليه في غضون 10 أيام فقط إذا تم علاجه في مراحله الأولي .

من هم الأشخاص الأكثر عرضة لمرض الفطر الأسود ؟

أجاب أستاذ علم الفيروسات والمناعة على سؤال تم طرحه حول الأشخاص الأكثر عرضة لمرض الفطر الأسود، وكان جوابه أن الأشخاص المصابين بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري والضغط هم أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض الفطر الأسود.

وما هي أعراض مرض الفطر الأسود ؟