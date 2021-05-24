/632361/فيلم-fast--furious-9-يتربع-على-عرش-إيرادات-الشرق-الأوسط

فيلم fast & furious 9 تربع على عرش إيرادات الأفلام الأجنبية على مدار الفترة الماضية في الشرق الأوسط، حيث استطاع خطف أنظار الجمهور من جميع البلدان، ليحصد على إجمالي 5 ملايين دولار أمريكي.

دوت الخليج يكشف قصة فيلم fast & furious 9 بعدما استحوذ على إعجاب الجمهور، ليبدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يتسامرون حوله.

فيلم fast & furious 9

يستمر فيلم fast & furious 9 في تلك الحالة التي ظهر بها في الأجزاء الماضية، التي كانت حينما تُطرح في دور العرض السينمائية تضج بها منصات السوشيال ميديا بجميع الدول العربية والأجنبية على السواء.

استكمل fast & furious حلقة النجاحات المتواصلة التي حققها على مدار الأعوام الماضية بسلاسله المختلفة والمتنوعة، فعلى الرغم من تزايد عدد الأجزاء الخاصة بالفيلم، إلا أنه استطاع الحفاظ على مستوى تألقه وعامل الجذب المشوق لدى الجمهور، ليكتسح دور السينما فور عرضه مع كل موسم جديد.

قصة فيلم fast & furious 9

تعيد الأحداث تجميع عصابة دوم “فان ديزل” لمهمة جديدة في هذه المرة، تجتمع العائلة ضد جاكوب “جون سينا” الأخ غير الشقيق لدوم وميا، والذي يسعى للانتقام من خلافه مع أخيه الأكبر، حيث يتلقي جاكوب الدعم من قبل تشيبر “تشارليز ثيرون”، الشخصية الشريرة التي ظهرت في الجزء الثامن من السلسلة الشهيرة، ما يجعل المواجهة أكثر خطورة.

الجدير بالذكر، أن الفيلم العديد تأرجح بين كفتي التغيرات والتأجيلات، فتارة يتم تأجيل موعد طرحه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي طاح ببلدان العالم، وتارة أخرى تغرق دور العرض أبوابها ليتغير موعد طرحه، لتؤثر تلك التغيرات على موعد طرح الجزء العاشر من السلسلة الذي كان من المقرر طرحه في عام 2021 الجاري.