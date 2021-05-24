/632363/رضا-البلتاجي-خطأ-تحكيمي-واضح-أهدى-الزمالك-الفوز-على-المصري-البورسعيدي-فيديو

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أكد الحكم الدولي رضا البلتاجي أن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي شهدت خطأ قاتل ساهم في فوز الفارس الأبيض في اللحظات الأخيرة على حساب المصري في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

وقال البلتاجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : " ركلة جزاء الزمالك التي تحصل عليها الفريق في المباراة جاءت من خطأ غير صحيح على لاعب المصري بل أن الفريق البورسعيدي له خطأ قبل إحتساب ركلة الجزاء".

وتابع البلتاجي: " هناك خطأ على حمزة المثلوثي ظهير ايمن الفريق قبل لمسة اليد التي أحتسبت على مدافع المصري البورسعيدي، ولذلك فضربة الجزاء التي تم إحتسابها وحقق الفارس الأبيض الفوز بها جاء من خطأ تحكيمي واضح ".