/632363/رضا-البلتاجي-خطأ-تحكيمي-واضح-أهدى-الزمالك-الفوز-على-المصري-البورسعيدي-فيديو
مفاجأة...
أكد الحكم الدولي رضا البلتاجي أن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي شهدت خطأ قاتل ساهم في فوز الفارس الأبيض في اللحظات الأخيرة على حساب المصري في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز.
وقال البلتاجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : " ركلة جزاء الزمالك التي تحصل عليها الفريق في المباراة جاءت من خطأ غير صحيح على لاعب المصري بل أن الفريق البورسعيدي له خطأ قبل إحتساب ركلة الجزاء".
وتابع البلتاجي: " هناك خطأ على حمزة المثلوثي ظهير ايمن الفريق قبل لمسة اليد التي أحتسبت على مدافع المصري البورسعيدي، ولذلك فضربة الجزاء التي تم إحتسابها وحقق الفارس الأبيض الفوز بها جاء من خطأ تحكيمي واضح ".
أخطاء تحكيمية وكارثية في مباراة الزمالك والمصري
حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي
تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز
حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو
قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.
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