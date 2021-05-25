فيديو وصور.. وزير الأوقاف: 3 محاور لتنمية التكوين الثقافى للأطفال والنشء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أبناؤنا هم فلذات أكبادنا، وهم أمانة فى أعناقنا، ولا شك أن تقديم ثقافة دينية سمحة صحيحة بوسائل عصرية لأطفالنا أمر بمثابة أداء للفريضة الثقافية التى كانت غائبة.





وأضاف جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الوزارة عزمت على أن تعمل بجد على أداء فرض الكفاية فى ذلك، بتقديم زاد معرفى صحيح يسهم فى التكوين الثقافى العام لأبنائنا وبناتنا خصوصًا النشء، وذلك من خلال محاور ثلاثة هى: المحور الأول إطلاق سلسلة "رؤية" للنشء من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب بهدف إنشاء محتوى معرفى مستنير ينمى ثقافة الطفل، موضحًا أن الوزارة اتخذت فى هذه السلسلة الرائعة الهادفة الممتعة "رؤية للنشء" من التنوع الثقافى والمعرفى والمهارى والفنى خطًّا واضحًا لإشباع الميول المختلفة للناشئة والأطفال فى الإقبال على القراءة، فتناولت فى بعض أعدادها تقديم بعض كتب الكبار فى أسلوب سهل ميسر، كما تم تناول جانبا من حقائق الكون وأسراره، وفى بعضٍ آخرَ جانبًا من الخيال العلمى المنضبط، كما تم إخراج بعض أعدادها بطريقة "الكوميكس".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم تحويل واحدة من أشهر الروايات العالمية بعنوان "رحلة إلى مركز الأرض"، إلى كتاب للناشئة بطريقة الكوميكس المحببة إليهم، بالإضافة إلى "فردوس وسماحة" و"مغامرات فلفلة" أيضًا تم إنتاجهما بطريقة الكوميكس، وبما أن الشعر أحد أهم روافد الثقافة بصفة عامة والثقافة العربية، كانت العناية بإخراج إصدار شعرى يناسب الأطفال بعنوان "أَحلُم" ليكون أول إصدار فى سلسلة "رؤية" من الأشعار المصورة التى تضيف الصورة فيها جمالا آخر يضاف للجمال الفنى للشعر، لتتكاملا الصورتان فى رسم لوحة جمالية متعددة الألوان والأبعاد.

ولفت إلى أن المحور الثانى، كان من خلال مجلة "الفردوس"، والتى يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ويقوم على إخراجها فريق عمل متميز، منوهًا إلى أن المجلة كانت تصدر ملحقة بمجلة منبر الإسلام، وفى عام 2015م تم فصل "الفردوس" وجعلها مستقلة مع تطوير أبوابها.

وتابع: "كان هذان المحوران بمثابة الأساس الذى انطلقنا من خلاله فى فضاء السوشيال ميديا للطفولة والنشء بمعنى أننا لم ندخل عالم السوشيال ميديا والفضاء الإلكترونى ونحن صفر اليدين من المحتوى العلمى الهادف بل كان للأوقاف السبق فى إخراج هذه الإصدارات المتميزة للنور مطبوعة".

واختتم قائلا: انطلقنا إلى المحور الثالث من خلال هذه السلسلة من الفيديوهات التى تحمل عنوان "علم طفلك"، لنكون بذلك حققنا فرض الكفاية فى الفريضة الثقافية التى كانت غائبة أو التى غابت عن الساحة فترة من الزمن والأطفال والنشء الآن فى أمس الحاجة إليها.