انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الحصول على لقاح كورونا المستجد في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في مصر مع وصول الموجة الثالثة من انتشار الوباء الذي يضرب العالم منذ بداية العام الماضي 2020، مما دفع وزارة الصحة إلى مطالبة المواطنين بالتسجيل على الموقع للحصول على لقاح كورونا، لحماية الصحة العامة في البلاد.

كيفية التسجيل في لقاح كورونا في مصر

هناك عدة خطوات للتسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد -19).

ادخل على الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا (اضغط هنا).

بعد اختيار الفئة المناسبة، يسأل الموقع عن اسم الشخص الذي يرغب في تلقي اللقاح .

الجنسية ثم الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

يجب تحديد نوع الشخص المراد تسجيله سواء كان ذكرا أو أنثى ثم تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك، يتم تسجيل رقم هاتفه المحمول أو عبر الرقم الخاص بـ ( WhatsApp ).

يجب تحديد المكان أو المركز التي تريد تلقي التطعيم فيها.

يجب أن يذكر الشخص ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة التي يعمل بها.

سيتم إرسال رسالة تحقق إلى الرقم المسجل به، وسيتم إدخال الرمز المرسل في الرسالة على الموقع لإكمال الخطوات.

يقوم المسجل بتحميل نسخة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من التقرير الطبي الأول والثاني اختيارياً.

يوقع الشخص على إقرار إلكتروني بأن البيانات صحيحة، ويتلقى جرعتين من لقاح كورونا.

كما وضعت وزارة الصحة الرقم ( 15335 ) للاستعلام عن أي معلومة وللمطالبة بالتفاصيل أو الإبلاغ عن أي أعراض أو مشاكل سواء قبل التطعيم أو بعده.