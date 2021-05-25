/632364/كارتيرون---الزمالك-لم-يكن-الأفضل-وأشرف-بن-شرقي-سيء

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي كانت صعبة للغاية وأمام منافس عنيد ، مشيرا إلى أن التخطيط التكتيكيم يأتي في نهاية الأمر بسبب الشد العصبي ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة.

وقال كارتيرون بعد المباراة: " قمنا بإجراء العديد من التغييرات التشكيل بسبب ضغط المباريات وسعداء باننا نملك لاعبين في نفس المستوي مثل الظهيرين الأيمن والأيسر" .

كارتيرون يوضح لم نكن الأفضل في مباراة المصري

وأشار المدير الفني للفارس الأبيض:" أشرف بن شرقي لم يكن موفقا وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف ولكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة لنا".

وتابع الفرنسي باتريس كارتيرون: " طارق حامد لاعب لاغني عنه وهذا الطرد الذي تعرض له أمام المصري فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يستعيد فورمته ولياقته البدنية".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلا: " الزمالك اكثر فريق قام بتدريبه يصل إلى المرمي ، وسيتم علاج هذه الأمر مشددا على أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة".

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفيين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ن ليحافظ الفريق الأبيض على تصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 39 في المركز الثالث بالجدول.

تشكيل الزمالك أمام المصري في الدوري

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري

جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو