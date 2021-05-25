/632365/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-وسط-غياب-أهلاوي-وصدارة-زملكاوية

أحرز المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف الأبيض الثاني في مرمى المصري في المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بمنافسة المصري البورسعيدي اليوم الإثنين على ستاد الإسكندرية الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز.

ووصل بن شرقي إلى هدفه رقم ١٢ مع فريق الزمالك بمسابقة الدوري هذا الموسم، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي البطولة بعد فك الإشتباك مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم ترتيب الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

واستطاع أشرف بن شرقي تسجيل الأهداف في مباريات كل من: مصر للمقاصة، والمقاولون العرب وسموحة وإنبي (هدفين) وأمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وبيراميدز والمصري هدفاً.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

وأنفرد اشرف بن شرقي بترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة والتي جاء كالتالي: أشرف بن شرقي – الزمالك – 12 هدف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا - 11 هدف

أحمد سمير - طلائع الجيش – 10 أهدف

عمرو جمال – طلائع الجيش 10 اهداف

عمر كمال المصري البورسعيدي 10 اهداف

محمد شريف – الأهلي - 9 اهداف

يوسف إبراهيم أوباما - الزمالك - 9 اهداف

حسام حسن – سموحة - 9 اهداف

و حقق الزمالك فوزا هاما على المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفيين ، ورفع الفارس الأبيض رصيده للنقطة 52 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما رفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 40 يحتل بهم المركز الثالث في الجدول.

تشكيل الزمالك امام المصري في الدوري

حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.