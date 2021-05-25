/632366/مصر-بلا-غارمات-محمد-إسماعيل-حل-الازمة-يتوقف-على-التمكين-الإقتصادي-وزيادة-الوعي

قال النائب ممحمد اسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية انتبهت لخطورة أزمة الغارمات وذلك لانهاء ظاهرة تؤدي إلى تفكك اسري بعد دخول العائل لها السجن، وبالتالي تفككها وتعرضها لظروف صعبة.

ازمة الغارمات متشابكة

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج التاسعة مساء الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمُذاع على القناة الأولى المصرية، مؤكدا أزمة موضوع الغارمات يعتبر ملف متشابك وذلك بسبب تداخل عدد من الوزرات به بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، حيث أن الدولة المصرية في 2013 كانت تقوم بالإفراج عن الغارمات، ولكن لم يكن هناك حلول جذرية تنهي هذه الظاهرة المنتشرة بالمجتمع.

إنتشار ظاهرة الغارمات

وأضاف النائب محمد اسماعيل، أنه بعد تفاقم معدلات الفقر، إنتشرت الظاهرة بشكل كبير، حيث يتم الإقتراض من قبل رب الأسرة، وعند السداد يكون عاجزا ولا يستطيع أن يفي بما أقترضه، الامر الذي يتسبب في الدخول إلى السجن، مما دفع الدولة المصرية للتحرك لإيجاد حلول، وتم إجراء تحليل للظاهرة من اجل البحث عن حلول جذرية.

مبادرة الرئيس “ سجون بلا غارمات”

ولفت عضو مجلس النواب، إلى انه في عام 2015، تم الإفراج على عدد من الغارمات، ومع خروجهم كان يتم تأهيلهم وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " سجون بلا غارمات" والتي مثلت طفرة لحل هذه الازمة على أرض الواقع.

مواجهة ظاهرة الغارمات

وأشار عضو البرلمان المصري، الدولة بدات بإجراء عملية الدعم والتمكين الإقتصادي والإجتماعي، منوها إلى أن الرئيس السيسي كلف برصد 30 مليون جنيه من خلال صندوق دوت الخليج لمواجهة هذه الظاهرة، وتم رصد 12 مليون جنيه قبل ذلك أيضا لدعم هذه الفئة، حيث أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لرصد المشكله وحلها.

حل المشكلة

وأردف النائب محمد اسماعيل، ان الحل يأتي من التمكين الاقتصادي لمعالجة مشاكل الفقر، وحملة كبيرة لتغيير مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، ومن هنا يكون هناك تدخل تشريعي من خلال تعديل العقوبات بدلا من السجن، ويتم جعل العقوبة متمثلة في العمل عدد ساعات معينة للصالح العام اثناء فترة العقوبة، وتكون الاعمال مناسبة للمهارات العملية والجسدية والتعليمية، وبالتالي المبلغ الذي يقوم بإنتاجه، يذهب جزء منه لسداد الدين له.

مصر بلا غارمات

واكمل عضو تنسيقية الشباب:" مجلس النواب قام بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إصدار لائحته الشهر الماضي، حيث أن هذا القانون قدم العديد من الخدمات والمزايا للمراة من خلال إجراء الكثير من التسهيلات لإجراء مشروعها، لافتا إلى أننا في حاجه كبيرة للتأهيل الثقافي والتشديد على ضرورة الوعي فضلا عن تخصيص عدد من المبادرت المجتمعية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي لحل هذه الظاهرة وإنهائها، حيث أننا قادرين على ان تكون مصر خالية من الغارمات وذلك بتضافر الجهود .