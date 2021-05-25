/632368/دفاع-النواب-تناقش-مشروع-الموازنة-العامة-لوزارة-الداخلية-اليوم

تواصل اللجان النوعية بالبرلمان عقد إجتماعاتها اليوم الثلاثاء، حيث تناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الخارجية".

لجنة الشئون العربية بينما تستكمل لجنة الشئون العربية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف للسيد وزير النقل والمواصالات بشأن أخر التطورات منفذ السلوم البوابة الغربية والوحيدة بين مصر وليبيا وقامت اللجنة بزيارة المنفذ من قبل وذلك بناء على عدد من شكاوى المواطنين المصريين والليبيين من فرض رسوم - تأخير الوقت - فساد البضائع - عدم وجود بنك مصري في المنفذ من أجل تغيير العملة. لجنة الدفاع والامن القومي فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022.

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