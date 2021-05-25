/632369/لتوفير-بيئة-أمنة-مرثا-محروس-تتساءل-عن-المعايير-المنظمة-للمنشآت-الصناعية

شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

مرثا محروس تتطالب بالتعاون بين اللجنة والوزارة

وطالبات النائبة" مرثا محروس " خلال كلمتها بأهمية التعاون بين اللجنة والوزارة، كون الحياة في بيئة نظيفة هو حق ومطلب إنساني أساسي لكل المواطنين.

ووجهت العديد من الاستفسارات عن اهم المعايير المنظمة للمنشآت الصناعية لتوفير بيئة آمنة في ظل انتشار الانبعاثات الكربونية؟ وعن كيفية تحقيق الرقابة الكافية لمتعهدي جمع القمامة وخاصة مع بعد اتمام عقود منظمة لجمع المخالفات بثماني أحياء بمحافظة القاهرة؟ ، إضافة لكيفية الاستغلال الاعلامي للاهتمام بالايام العالمية للتنوع البيولوجي والمؤتمرات البيئة وتسليط الضوء على نشاطات الوزارة؟ .

ومن جانبها قالت الوزيرة إن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة تم انشاها عام 2019، وبها خدمة المواطنين والتي بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما يقرب 100%.

وأضافت الوزيرة ان كثير من المشاكل سيتم الوصول لحل نهائي فور تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتم الانتهاء من لائحته قريبآ