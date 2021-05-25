انقطاع المياه عن 12 منطقة فى القاهرة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة القاهرة، فى بيان لها، إنه نظرا لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل - والملتقى العربى".
وأكدت شركة مياه الشرب أنه سيتم توفير متطلبات تلك المناطق من المياه عت طريق السيارات المتنقلة مهيبة بأهالى تلك المناطق الاتصال على الخط الساخن 125.
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