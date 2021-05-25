/632370/ضياء-الدين-داود-مصر-تسترد-بوصلتها-الحقيقية-لأمنها-القومي-بعد-فقدانها في-2011
قال النائب ضياء الدين داوود ان مصر في بعض المراحل إن مصر فقدت بوصلة المواقف المحددة للامن القومي قبل 2011، والآن تسترد البوصلة الحقيقية للأمن القومى، وأصبحنا نؤسس لمواقف نبنى عليها إقليميًا ودوليًا، ولدينا قيادة سياسية تفكر فى هذا الاتجاه وأجهزة معاونة تطبق ذلك على الأرض.
وقوفنا بجانب غزة أمر طبيعي
وأضاف داوود خلال كلمته بالجلسة العامة أمس، أن العلاقات الخارجية من الملفات التي لا يمكن الإختلاف عليها، مشيرا إلى أن مصر الكبيرة عندما تتحدث، لا تتحدث بقيمة الـ 500 مليون دولار التي قامت بتخصيصهم، لإعادة إعمار غزة، لأن هذا أمر طبيعي تجاه قضيتنا الفلسطينية، التي تحقق امننا القومي.
هذا وقد أشاد أعضاء مجلس النواب بالموقف المصرى من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على فلسطين، فى مدينتى القدس وغزة، وأكدوا أهمية إعلان القيادة السياسية إعمار غزة بنصف مليار دولار.
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