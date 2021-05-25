جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج أن مبادرة "اتكلم عربى"، التى أطلقتها وزارة الهجرة وحصلت على الرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهدف إلى ترسيخ مفهوم الهوية المصرية لدى الأطفال فى الخارج وتعليم اللغة العربية، والعادات والقيم المصرية الأصيلة.





وقالت، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: "أبناؤنا فى الخارج يتعرضون لثقافات ولغات أجنبية غير لغتهم الأم، والمبادرة تستهدف عدم نسيان ثقافتهم ولغتهم المصرية، وقمنا بعمل عدة أنشطة ومعسكرات وتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعى، وتم الإعلان عن تطبيق "اتكلم عربى" مع نهضة مصر وهو تطبيق يلبى احتياجات أبنائنا من المصريين بالخارج ويكون بحجم الدولة المصرية". وتابعت: "هذا التطبيق عبارة عن شخصيات كرتونية تشرح كيف يكتب الحرف والكلمة وكيف يسمعها وهى تخص مرحلة الأعمار من 3 لـ 6 سنوات ثم نذهب لمرحلة أكبر، والتطبيق يتعرف من خلاله أبناؤنا فى الخارج على الدولة المصرية ومشروعانها الجديدة وأكلها وثقافتها، وتعلمه النطق باللغة العربية، إلى جانب أنه تم إدخال الزكاء الاصطناعى فى هذا التطبيق".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - اتكلم عربى .. جهود وزارة الهجرة لـ ترسيخ المبادرة فى الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.