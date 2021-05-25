فيديو .. خالد عكاشة يوضح أهمية العقوبات الأمريكية على إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية القيود التى فرضتها الإدارة الأمريكية على إثيوبيا، والتى تمثلت فى فرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين عن النزاع بإقليم تيجراى الإثيوبى.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: "يبقى لدينا بيان شديد اللهجة خرج من الجانب الإثيوبى موجه للولايات المتحدة الأمريكية يقول إن الدولة الإثيوبية تعيد صياغة علاقاتها بأمريكا"، متابعا: "نحن أمام حالة انكشاف وحالة تشكيل موقف أمريكى جديد، والإدارة الأمريكية وصلت بعد انقضاء 100 يوم، وفحص الملف الإثيوبى بجميع جوانبه وتتحدث عن انتهاكات واسعة وحجم الجرائم التى ارتكبت بحق إقليم تيجراى وهى تفصيلة لما يحدث داخل إثيوبيا".

وأشار خالد عكاشة إلى "أننا أمام موقف جديدة يتشكل ويدخل بشكل مختلف عما كان الوضع عليه مسبقا، وهذا الموقف يعبر عن نفسه خلال الاتصال هاتفى للرئيس الأمريكى جو بايدن بـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو به قدر من الرصانة والموضوعية من جانب بايدن يتضمن تفهم ملابسات وتفاصيل قضية سد النهضة وإدراك أمريكى كامل لقضية سد النهضة ومحورياتها".

واختتم مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية : "نحن أمام إدارة جديدة لا زالت تتلمس خطواتها وكان موقفها حزمة من العقوبات وإفساح المجال لأكبر قدر من الإدانات من الداخل الأمريكى ضد إثيوبيا وتصريحات قوية فى هذا الاتجاه وعقوبات اقتصادية مؤثرة"، لافتا إلى أن أمريكا تفكر طوال الوقت أن سلاح العقوبات يؤثر مع الدول ويدفعها إلى الانصياع للرؤى الأمريكية .