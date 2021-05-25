انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان وزارة المالية حول زيادة المرتبات وقيمة العلاوة السنوية في يوليو القادم 2021 لجميع الموظفين بدرجاتهم الوظيفية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية المصرية بقيادة الدكتور محمد معيط بياناً حول زيادة المرتبات لجميع الموظفين العاملين بالدولة، والتي سيتم العمل بها في يوليو القادم 2021، كما كشفت الوزارة عن تفاصيل تلك الزيادة في الرواتب لجميع العاملن بالدولة على مختلف وظائفهم.

بيان وزارة المالية حول زيادة المرتبات وقيمة العلاوة السنوية والحافز الإضافي

أولاً.. تطبيق الحد الأدنى للأجور، وجاءت هذه الزيادة وفق ما يلي

الدرجة ال6.. 2400 جنيه.

الدرجة الخامسة.. 2640 جنيه.

الدرجة الـ4.. 2880 جنيه.

الدرجة الثالثة.. 3120 جنيه.

الدرجة الثانية.. 3600 جنيه.

الدرجة الأولى.. 4200 جنيه.

درجة مدير عام.. 4800 جنيه.

الدرجة العالية.. 6 آلاف جنيه.

الدرجة الممتازة.. 8400 جنيه.

ثانياً.. كما ستشمل زيادة المرتبات زيادة الحافز الإضافي

الدرجة السادسة والخامسة والأولى.. 175 جنيه.

الدرجة الثالثة.. 225 جنيه.

الدرجة الثانية.. 275 جنيه.

الدرجة الأولى.. 325 جنيه.

مدير عام.. 375 جنه.

الدرجة العالية.. 375 جنيه.

الدرجة الممتازة.. 400 جنيه.

ثالثاً.. علاوة الترقية

وأشار وزير المالية في بيان اليوم إلى أنه سيتم إقرار حركة ترقيات كبرى في يوليو المقبل لمن استوفى الشروط الأمر الذي سيرفع المرتبات بسبب علاوة الترقية.

رابعاً.. العلاوة الدورية

والتي ستكون بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 75 جنيه، و30% على الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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