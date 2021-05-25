فيديو .. الأوقاف : الفيديوهات التثقيفية للأطفال سلاح يحميهم من التطرف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أبو ستيت، مدير الإدارة العامة للإعلام بـ وزارة الأوقاف، إن "الوزارة"، بقيادة وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أطلقت فيديوهات تثقيفية للأطفال لتعليمهم صحيح الدين.





أضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الهدف من إطلاق هذا النوع من الفيديوهات، هو تقديم ثقافة دينية سمحة وصحيحة بوسائل عصرية، للطفل المصرى وللناشئة. وأشار أبو ستيت إلى أن الأطفال كانوا فى حاجة إلى الأعمال التى تنمى لديهم ثقافة أخلاقية دينية راقية بعيدة عن التشدد والتطرف، كما أنها بمثابة عنصر مقاوم لمختلف وسائل الجذب التى تستخدمها الجماعات المتطرفة تجاه الأطفال. وتابع: "انطلقت وزارة الأوقاف فى أداء هذه الفريضة الثقافية من عدة محاور، أبرزها سلسلة رؤيا للنشء بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العاملة للكتاب، وثانى المحاور كان من خلال مجلة الفردوس من إنتاج المجلس الأعلى للئؤون الإسلامية.

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