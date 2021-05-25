فيديو .. استشارى طب وقائى : لقاحات كورونا ليس لها أى مضاعفات

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور شريف حتة، استشارى الطب الوقائى والصحة العامة، على تردد البعض من تلقى اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا بسبب ما يثار حوله من مخاوف على السوشيال ميديا من شائعات تزعم أن له مضاعفات خطيرة على الجسم.





وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن مخاوف الناس من أخذ اللقاح ستقل تدريجيًا بسبب معاينتهم لأشخاص تلقوه بالفعل من دائرة معارفهم ولم يتعرضوا لأى مضاعفات. وأضاف الدكتور شريف حتة: "التطعيمات آمنة.. والأعراض التى تظهر بعد تلقيه خفيفة، وهناك أشخاص لم تظهر عليهم أى أعراض بعد التطعيم". وتابع: "بملاحظتى للناس القريبين منى، اللى أخد حتى الجرعة الأولى من التطعيم وأصيب بـ كورونا، كانت الأعراض خفيفة عنده"، مشيرًا إلى أنه لا أساس من الصحة لكل ما يتردد من احتمالات حدوث أضرار بالغة بسبب تناول اللقاح مشددا على أنها لا تستند إلى أى تجارب علمية.

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