جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن الأنبا سلوانس، أسقف الدير، وعدد من الرهبان يعانون من الإصابة بـ كورونا، ولم يعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر، حتى الآن، عن ترتيبات صلاة الجنازة على الراهب الراحل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الراهب فيلوباتير الشايب بالأقصر متأثرا بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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