مدبولى يبحث مع الرئيس التنفيذى للعامة للاستثمار ملفات عمل الهيئة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التى تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية خلال الفترة 11-14 يونيو2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية، وعدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الإفريقى، وممثل عن بنك التنمية الإفريقى، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى، ونخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب، أن الجلسات ستتناول موضوعات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعى الدول الإفريقية للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التى تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.

فى سياق آخر، عرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضى، موضحا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.

وفى هذا السياق، بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1.088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.

واستعرض عبدالوهاب، أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، هى الفترة من يناير – إبريل 2021، والذى بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع: 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.

وأضاف أنه تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجى بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة فى واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض الموافقات والتوسعات التى تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير – إبريل2021، حيث تمت الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، ونفذ 18 مشروعا توسعات فى رؤوس الأموال بقيمة 131 مليون دولار، وقام 76 مشروعا بالتوسع فى التكاليف الاستثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما قام 56 مشروعا بالتوسع فى عدد العمالة، بواقع 3.893 عاملا.

وتطرق الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أعداد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير - إبريل عام 2021، حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة نحو 9.434 شركة مقارنة بحوالى 6.778 شركة خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة "يناير – إبريل" من العام الجارى نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 38%.

وفى سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالوهاب، إنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا على حركة الاستثمار العالمى إلا أن مصر جذبت مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات المختلفة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثانى من العام المالى 2020/2021 مقارنة بالربع الثانى من العام المالى 2019/2020.

وبلغت مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير - إبريل 2021 نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأضاف أن مساهمات الأجانب فى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة يناير - إبريل 2021 بلغت نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.