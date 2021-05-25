وزير الرى: جاهزية جميع الترع والمصارف والمحطات لتلبية الاحتياجات المائية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائى والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.





وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية جميع الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما وجه الدكتور عبد العاطى، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1.722 كيلومتر من الترع وجار تأهيل 5.363 كيلومتر أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1.141 كيلومتر، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 8.226 كيلومتر، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كيلومتر المستهدفة فى المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2022.

كما تم عرض التقدم المحرز فى مجال التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث حيث بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه لنُظم الرى الحديث ما يزيد عن 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 85 ألف فدان أخرى.

وفى مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، تم خلال الاجتماع إستعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقى العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضى، وتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو 2021، وجارى حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفنى واستشارى المشروع ، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19"كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.