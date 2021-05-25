صور.. خالد عبد العال: الدولة تعمل على سرعة مشروع تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى، خصوصا وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر الممتد منذ الفراعنة مرورا بكل العصور، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.



وناقش الإجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أى عقبات.



وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.