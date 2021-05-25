صور.. محافظ القليوبية يتابع إنجاز مشروعات التنمية فى بنها والخانكة

جدة - نرمين السيد - وتابع محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها الجارى تطويره، وأوشكت الشركة المنفذة على تسليمه ليكون متنفسا حضاريا لمواطنى المحافظة، حيث التقى المحافظ بمهندسى ومسؤولى الموقع وتفقد مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وبلاط الأرضيات و الإنارة والتشجير وجار أعمال دهان الأسوار وبعض الأعمال البسيطة، فى مداخل ومخارج الكورنيش، إذ وجه الهجان بدفع وسرعة الانتهاء من المشروع.



وناشد الهجان المواطنين بالحفاظ على الأعمال التى تتم بالكورنيش وبشوارع مدينة بنها وميادينها، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإتاحة بيئة حضارية وجو مناسب لهم.



وتابع المحافظ أعمال رفع تراكمات الأتربة ودهان البلدورات على الطريق الزراعى بمدينة قليوب، وذلك فى اطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وتوسيعها وإزالة جميع الإشغالات على جانبيها إذ تابع المحافظ أعمال إزالة الأتربة بنطاق الوحدة المحلية بسنديون ووجه الهجان بزيادة عدد المعدات لإنجاز الأعمال التى تتم فى أقرب وقت ممكن.



وخلال الجولة، تابع المحافظ مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، إذ تابع عنبرين تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، واستمع من الدكتورة أمل العسيلى مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية إلى شرح تفصيلى للمشروع، ووجه بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية.



كما تابع المحافظ مستشفى الخانكة المركزى، بعد تطويرها بمبلغ 220 مليون جنيه، تضم 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 99% وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل.



وتابع الهجان أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، مشددا على ضرورة الإنتهاء من أعمال الفرش الطبى، وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة فى أقرب وقت ممكن، لتساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.



كما زار المحافظ مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتى تم الانتهاء من تطويرها وهى تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة،كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.



وخلال الجولة، أكد مدير المستشفى أنه تم فتح العيادات الخارجية وتم استقبال مرضى الدرن والصدر، حيث تم توفير مبنى بمدخل مستقل لتقديم الخدمة فى تلك العيادات، كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن.

وأكد المحافظ أن مستشفى الخانكة المركزى ومستشفى 23 يوليو سيكونا صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.



رافق المحافظ فى جولته المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتورخالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى.