مايكل مورجان: أمريكا تدرك أهمية مصر فى منطقة الشرق الأوسط

وثمن مورجان، فى تصريحات له، أهمية الاتصال فى الوقت الحالى، والهام جدًا للجانب المصرى، خصوصًا لاقتراب اتخاذ قرارات حاسمه تجاه قضية سد النهضة.
وأضاف مورجان أنه رغم عدم قدره الإدارة السابقة التأثير على القرار الإثيوبى فإنه بالأحرى تحييد دولى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الجانب الأثيوبى، وأيضًا لـ واشنطن حق الفيتو فى مجلس الأمن والذى من الأفضل أن يكون مع الجانب المصرى وليس ضده أو على الأقل على الحياد حتى تأتى الفرصة للجانبين المصرى والسودانى فى إقناع مجلس الأمن لاتخاذ قرارات صارمة تجاه التعنت الإثيوبى.
وأوضح مورجان أن الدور المصرى فى الوصول إلى هدنة بين الجانب الإسرائيلى والفلسطينى غير مشروط كان له مردود قوى على الساحة العالمية نظرًا لأجندة مصر الدائمة للسلام والاستقرار فى المنطقة.
وأكد مورجان أن هذه المكالمة بمثابة بداية صفحة جديدة مع إداره جو بايدن التى باتت تثمن الدور المصرى فى حفظ السلام فى المنطقة فى الوقت الذى تتأهب الإدارة الأمريكية الجديدة لسحب قواتها العسكرية من المنطقة.
يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد دعم الولايات المتحده الأمريكية للحفاظ على حق مصر فى مياه نهر النيل.
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