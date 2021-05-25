عاجل.. وفاة الأنبا سلوانس أسقف دير الشايب متاثرا بإصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الثلاثاء، الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب شرق محافظة الأقصر، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول أسقف فى الكنيسة القبطية يتوفى بكورونا.





الأنبا سلوانس، من مواليد قنا فى 16 فبراير 1946، وتخرَّج من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام 1971، وخدم لمدة 11 عامًا فى مصر القديمة كأسقف عام.

أرسلهُ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للإشراف على دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس أب الشركة "دير الشايب" قبل رسامتهُ أسقفًا عليه بعدة شهور، وقدَّم رهبان الدير تزكية لهُ لكى يصير أسقفًا ورئيسًا للدير.

يوم رسامته أسقفًا تم فيه رسامة أربعة أساقفة آخرين هم الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن ببنى سويف "أسقف عام لبنى سويف"، الأنبا مكسيموس أسقف عام لكنائس مدينة السلام بالقاهرة "أسقف عام بالقاهرة"، الأنبا جورجيوس أسقف مطاى وتوابعها بالمنيا "أسقف عام بالقاهرة"، الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح بالشرقية "أسقف عام للقوصية".

فى مساء السبت 29 مايو عشية عيد العنصرة اجتمع الآباء المطارنة والأساقفة، وقاموا مع قداسة البابا برشم برانِس الآباء الأساقفة الجُدد بأسمائهم الجديدة، وفى صباح يوم عيد العنصرة تمت السيامة.

فى وقت البابا شنودة الثالث، كان فى لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس.

تم تجليس الأنبا سلوانس، فى نفس يوم تجليس الأنبا ديفيد أسقفًا على نيويورك بأمريكا، وإقامة الأنبا كاراس أسقفًا عامًا على المحلة الكبرى، وذلك بيد البابا تواضروس الثانى.