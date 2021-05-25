صور.. تنظيم ورشة عمل عن منظومة الترشيح الفائق للمياه UF بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية مواكبة التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة، ونقل وتعميم التكنولوجيات والخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة، لتحقيق الاستفادة المرجوة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وفى هذا السياق، افتتح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ورشة عمل عن "منظومة الترشيح الفائق للمياه UF"، والتى نظمتها شركة مياه البحيرة، بحضور الشركات التابعة للشركة القابضة، وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.



وأكد المهندس محمد نشأت، أن شركة البحيرة من الشركات الرائدة فى استخدام تكنولوجيا الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تجهيز مركز التدريب بالشركة لاستقبال وتنظيم ورش العمل الإدارية والفنية بالشكل اللائق وتلبية الاحتياجات التدريبية للمشاركين.



وقال إن الورشة التى تنظمها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة عن تصميم وتشغيل محطات الترشيح الفائق للمياه السطحية (Ultra Fatration) تستمر خلال الفترة من 2021/5/24 الى 2021/5/27.



وأضاف أن الشركات المشاركة بورشة العمل، هى:"مياه الإسكندرية، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، ومحافظات القناه"، بحضور المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركه القابضة، والمهندس على البنا منسق عام محطات الالترافلتريشن بالشركه القابضة.



وتابع أن الورشة تهدف إلى تنمية قدارت العاملين فى أستخدام وتشغيل محطات المياه فائقه الترشيح، حيث استعرض الخبراء الدوليين من فرنسا وألمانيا، شرح وافى عن عملية التشغيل والصيانة إذ تم مناقشة كيفية تصميم محطات الترشيح الفائق وتعظيم الإستفادة منها وكذلك التشغيل الأمثل لتلك المحطات (SOP) ومناقشة جميع المشاكل التى تقابل تلك المحطات من صيانة وقطع غيار.



وذكر أنه تم وضع تعليمات للصيانة القياسية الموحدة ومناقشة كيفية عمل الغسيل الكيماوى لمحطات الترشيح الفائق، ويشمل التدريب جولة ميدانية داخل محطات الشركه، لاقترانه بالتدريب العملى.