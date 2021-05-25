صور.. محافظ القليوبية يتابع نظافة الطريق الزراعى والدائرى بغرب شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الإثنين أعمال النظافة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذيه بالمحافظة لرفع كفاءة الطريق الزراعى والطريق الدائرى بنطاق قليوب وحى غرب شبرا الخيمة.





ووفقا لبيان محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، رفعت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب برئاسة مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، تراكمات القمامة وردش المبانى، والتى تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار ومراجعه أعمدة الإنارة ودهان البلدورات

وشدد الهجان على ضرورة المتابعة المستمرة والدائمة للحفاظ على المظهر الحضارى على الطريق الزراعى.

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