أمينة المرأة بـ«حماة الوطن» تمثل مصر فى البرلمان الإفريقى

جدة - نرمين السيد - تقدم حزب حماة الوطن بخالص التهنئة إلى الدكتورة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أمينة المرأة بحزب حماة الوطن لاختيارها عضو فى برلمان عموم إفريقيا ممثلة لمصر.





وأعربت الدكتورة رندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة وطن، وعضو برلمان عموم إفريقيا، عن سعادتها الغامرة، بعد أدائها اليمين الدستورية لتمثيل مصر فيه.

وأكد الحزب أهمية الدور الذى يلعبه برلمان عموم إفريقيا فى تعزيز التواصل السياسى والثقافى والإنسانى بين شعوب القارة وبلورة رؤية واضحة تجاه سبل مواجهة التحديات وتهيئة المناخ السياسى المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت النائبة قد أدت القسم الدستورى أمس بمقر البرلمان بجنوب إفريقيا فى الاحتفال السنوى للقارة السمراء باليوم العالمى لإفريقيا والمقرر انعقاده فى 25 مايو من كل عام.

وأكدت النائبة أنه يجب استغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة داخل القارة السمراء لصالح التنمية الشاملة والحقيقية بجميع الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الدول الإفريقية بمصر.

وأضافت أن قيادات وأعضاء البرلمان الإفريقى أكدوا تقديرهم الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى عادت بقوة إلى إفريقيا، ولها رصيد كبير داخل عقول وقلوب جميع الشعوب الإفريقية، معربة عن سعادتها الغامرة بتمثيل مصر فيه.