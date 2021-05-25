مياه القاهرة: ضعف الخدمة بمنطقة الزمالك البحرية لمدة 9 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه بناءً على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، الأمر الذى سيترتب عليه ضعف المياه عن منطقة الزمالك البحرية بالكامل.





وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021 وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالى الخميس الموافق 27-5-2021.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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