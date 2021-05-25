صور- الخشت: المرحلة الأولى لمشروع جامعة القاهرة الدولية أوشكت على الانتهاء

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشروع جامعة القاهرة الدولية، والمقام بأرض الجامعة فى مدينة 6 أكتوبر بنظام البرامج الدولية، فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالى للمشروعات الكبرى لجامعة القاهرة التى تنفذها جامعة القاهرة وفق جدول زمنى محدد فى إطار استراتيجيتها للتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.





وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية المشروع ونوه بطابعه الكلاسيكى المشابه للجامعة الأم.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، أنه تم التشديد على ضرورة رفع معدلات الإنجاز فى المشروع، وانتهاء البرنامج الزمنى فى وقته، وأوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء والتى تشمل المبنى الرئيس والمبانى الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات، بالإضافة إلى العمل بشكل متواز بين الأعمال الإليكترميكانيكية والتشطيبات لسرعة إنجاز المشروع بدرجة كبيرة من الكفاءة بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة وافتتاحه فى الموعد المقرر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع مخطط مشروع جامعة القاهرة الدولية، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمى والعالمى مع الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق لجامعة القاهرة والذى يعتبر بصمة تاريخية وحضارية فى تاريخ الجامعات فى الشرق الأوسط.

وتأتى جامعة القاهرة الدولية فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفى ظل فلسفة جامعة القاهرة التى تهدف إلى الآن الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمى، حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بحضور وزير التعليم العالى وكوكبة من قيادات التعليم فى إبريل 2018، حجر الأساس للمشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم جامعة القاهرة الدولية، مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم أول مبنى فى مصر لدراسات بحوث الحيوان، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضى الذى يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دورى الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمى والبحثى من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملى وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية فى مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل فى السوق العالمى، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة فى بيئة عالمية تفاعلية.

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسية، وهى العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية فى مجالات عالمية، مثل علوم النانوتكنولوجى وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثى والتدريسى وكفاءات العمل فى الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إدارى وإلكترونى يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام القبول للطلاب بفرع جامعة القاهرة الدولى، يحترم قيم التنوع وتكافؤ الفرص فى اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئى بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة، ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب فى العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل فى فرق بحثية، وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الفئات المتفوقة الراغبة فى الحصول على تعليم عالمى بتكلفة تنافسية مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم فى بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمى والعالمى الرائد.