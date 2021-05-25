وزير النقل يجتمع مع السفير البريطانى لبحث توريد أول قطارين للمونوريل

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل، بالسفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز، لمناقشة التعاون فى المشروعات الحالية والمستقبلية فى مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائى ومترو الأنفاق.





فى بداية اللقاء أكد الجانبان، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات المصرية - البريطانية والتعاون التاريخى بين الجانبين فى مجال السكك الحديدية، ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بتوريد أول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم بديربى بإنجلترا وذلك بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه، حيث تم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم، وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل والتى تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية و شركة بروجرس ريل الأمريكية.

كما بحث الجانبان اهتمام شركة هيتاشى فرع المملكة المتحدة لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم أسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية تقديم العرض إلى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير صناعة النقل فى مصر.

كما أكد السفير البريطانى على اهتمام شركة بكتل الأمريكية فى التعاون مع وزارة النقل فى مشروع الخط السادس للمترو، حيث تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفنى والمالى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، مؤكداً على أهمية هذا المشروع وأن وزارة النقل فى كافة تعاقداتها لها استراتيجية واضحة ترتكز على عده محاور وهى أن يكون التمويل تمويل حكومى ميسر وفترة سماح وسداد كبيره تصل إلى حوالى 30 سنة، بالإضافة إلى توطين الصناعة مع الشركات العالمية التى يتم التعاقد عليها والتى تبدأ بـ25% فى العام الأول لتصل بعد ذلك فى العام السادس إلى 75%، وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية بواسطة الشركات الوطنية المصرية التى أصبحت لها خبرة كبيرة فى هذا المجال بما نفذته من مشروعات ضخمة.

وعلق السير جيفر آدامز عقب اللقاء قائلاً: "كان اجتماع اليوم مع معالى وزير النقل كامل الوزير مثمر حيث ناقشنا سبل التعاون البريطانى - المصرى لدعم قطاع النقل فى مصر، من خلال جهود الشركات البريطانية، وبدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، نساعد فى تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا، تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة فى تطوير مونوريل جديد فى القاهرة، كما توفر فرص عمل للمصريين والبريطانيين على حد سواء، والأهم من ذلك فهى توفر خيارات نقل نظيفة وأكثر حماية للبيئة - وهى ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعى بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولى COP26 فى وقت لاحق من هذا العام".

وأكد السفير البريطانى على اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصرى، وسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل فى مصر وتعزيز العلاقات التجارية، وأن المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل فى مصر، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية فى قطاع البنية التحتية فى إفريقيا، لإنشاء خطين المونوريل فى منطقة القاهرة الكبرى، والتى ستنقل ملايين الأشخاص كل عام، تضمنت الصفقة مبلغ بريطانى بقيمة 517 مليون جنيه إسترلينى ومساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترلينى، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية فى الخارج.