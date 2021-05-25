صور- بالهدايا والورود.. وفد حماة الوطن يزور المصابين الفلسطينيين بمعهد ناصر

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، وأثنى الوفد على الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجميع الأطقم الطبية بالمستشفى لإسعاف المصابين. وتمنى الوفد، الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن ينعم على جميع الفلسطينيين بالأمن والاستقرار. جاءت الزيارة بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

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