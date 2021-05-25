مؤسسة بطرس غالي: الوحدة الإفريقية يمكنها خلق فرص هائلة وتخطي تحديات كبرى

أكدت مؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) أن الوحدة الافريقية قادرة على إطلاق العنان لإمكانات عظيمة وخلق فرص هائلة بل وتخطي تحديات كبرى.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا - أنه كان لابد من تخطى الكثير من العقبات لنعرف أهمية وضرورة الوحدة الافريقية التي لم تكن مهمة بسيطة.

وأضافت "نحتفل اليوم (الخامس والعشرون من مايو)، بيوم إفريقيا. في هذا اليوم ومنذ 58 عاما أنشأت منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الافريقي. وفي مثل هذا اليوم نود دائمًا أن نتذكر ونقدم تحية إجلال وتقدير لآبائنا المؤسسين فقد كان لديهم الإيمان بضرورة وحدة افريقيا، و البصيرة والطموح والتفاني لوضع اللبنات الاولي للتعاون والتكامل الإقتصادي".