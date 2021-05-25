جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشروع جامعة القاهرة الدولية، والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر بنظام البرامج الدولية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمشروعات الكبرى لجامعة القاهرة التي تنفذها جامعة القاهرة وفق جدول زمني محدد في إطار استراتيجيتها للتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المشروع ونوه بطابعه الكلاسيكي المشابه للجامعة الأم.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، أنه تم التشديد على ضرورة رفع معدلات الإنجاز في المشروع، وانتهاء البرنامج الزمني في وقته، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الإنتهاء والتي تشمل المبنى الرئيس والمباني الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات، بالإضافة إلى العمل بشكل متواز بين الأعمال الإليكترميكانيكية والتشطيبات لسرعة إنجاز المشروع بدرجة كبيرة من الكفاءة بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة وافتتاحه في الموعد المقرر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع مخطط مشروع جامعة القاهرة الدولية، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة والذي يعتبر بصمة تاريخية وحضارية في تاريخ الجامعات في الشرق الأوسط.

وتأتي جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الان الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بحضور السيد وزير التعليم العالي أ..د. خالد عبد الغفار وكوكبة من قيادات التعليم في أبريل 2018، حجر الأساس للمشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم جامعة القاهرة الدولية، مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدي الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمي، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسية، وهي العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل علوم النانوتكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثي والتدريسي وكفاءات العمل في الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إداري وإلكتروني يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام القبول للطلاب بفرع جامعة القاهرة الدولي، يحترم قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة، ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية، وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الفئات المتفوقة الراغبة في الحصول على تعليم عالمي بتكلفة تنافسية مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد.