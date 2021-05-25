/632372/طقس-اليوم-الثلاثاء-درجات-الحرارة-تعاود-الإرتفاع--وطقس-معتدل-علي-المدن-الساحلية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا خفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

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