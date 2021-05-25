/632378/مواعيد-قطار-المنصورة-القاهرة-وتعديل-مواعيد-ومسارات-قطارات-وجه-بحري

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحري، لتحديث وتطويربرج بنها اعتبارا من يوم الثلاثاء 25/5/2021، فى ظل إنجاز مشروعات التطوير وتحديث نظم الإشارات بالهيئة.

ويأتي التعديل طبقا للجدول الزمنى وحرصا على تأمين سلامة مسير القطارات، وللحد من التأخيرات أثناء فترة فك الارتباط.

التعديلات في القطارات:

تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00. تعديل قيام قطار 1108 مميز الإسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30. تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00. تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20. تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55. تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40. تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30. تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55.

تغير مسار قطارات:

مسير قطارات 963،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها. مع الوضع فى الاعتبار بأنه سيتم اعادة تشغيل هذة القطارات كالمعتاد وطبقا لمواعيدها المقررة بعد الانتهاء من تطوير برج إشارات بنها والمنتظر فى 30/9/2021. وقدمت الهيئة لجمهور المسافرين، اعتذرا عن هذه التأخيرات نظرا للمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

قطارات المنصورة دمياط القاهرة والعكس:

قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا. قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا. قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا. قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا. قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا. قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر. قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر . قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا. قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا. قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا. قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا. قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر. قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر. قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.