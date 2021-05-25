أهم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمه في الدوري المصري حيث تقام ثلاث مباريات قوية تجمع وادى دجلة مع الطلائع على استاد السلام والاتحاد السكندرى مع الجونة على استاد الإسكندرية وأسوان مع غزل المحلة باستاد أسوان الرياضى بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

أهم مباريات الدوري العام

ويلعب نادي الاتحاد السكندري مع نظيره الجونة في تمام التاسعة مساء بحثا عن تعديل المسار والعودة لطريق الانتصارات حيث خسر الاتحاد مباراته الأخيرة أمام المصري البور سعيدي. يلتقي وادى دجلة وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى وي السلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بحثا عن الفوز وذلك للهروب من شبح الهبوط الذي يراوض الفريق طوال الموسم وتعادل دجله سلبيا في مباراته الأخيرة أمام إنبى فيما خسر الطلائع من الزمالك بهدفين مقابل هدف قاتل في الدقائق الأخيره عن طريق اسامه فيصل فى نفس الجولة.

ويلاقي نادي أسوان نظيره غزل المحلة في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 24 بحثا عن الهروب من القاع وتحسين مراكز الفريقين.

ويقع نادي أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 لمباريات وتعادل في 6 مباريات بينما خسر في 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى ، على الجانب الأخر يأتي غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أهم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحل نادي اهلي جدة ضيفا ثقلا على ناديأبها في تمام الساعة الثامنة على ستاد أبها الرياضي وستذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية.

بينما يستضيف نادي اتحاد جده نظيره نادي العين في تمام الثامنة مساء على ملعب الاتحاد وستنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

ويلاقي نادي النصر نظيره الوحدة في الثامنة مساء على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وستنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية