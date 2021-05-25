/632373/الهند-تشهد-مفاجأة-جديدة-في-إصابات-كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، ما يقارب الـ 196 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح الحصيلة اليومية الأقل منذ بدء الأزمة في 14 أبريل الماضي، منذ أن وصلت إلي أعلي مستوياتها خلال الفترة الماضية، والتي تخطت الـ 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا.

السلطات الصحية الهندية كانت أعلنت، أمس الإثنين انخفاض أعداد الإصابات، مسجلة 222.315 إصابة جديدة بالفيروس، فيما اقترب العدد الإجمالي للإصابات من 27 مليون حالة إصابة، مقابل 304 آلاف حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.

وفي سياق آخرأعلنت دولة الهند، اليوم الأحد، تسجيل 8800 إصابة بمرض “الفطر الأسود” المميت في تفشي كبير للمرض.

وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قال أطباء إن هناك رابط بين السترويد (أحد أنواع المنشطات) المستخدم لعلاج فيروس كورنا والإصابة بالمرض النادر، موضحين أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأكمل الأطباء أن المرض يظهر في فترة تتراوح بين 12 و18 يوما من التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وظهرت العديد من الإصابات بمرض الفطر الأسود في الهند، بعدما يشفى المرضى من فيروس كورونا الذي ينهك الجسد ولن يتركه كما كان من قبل، بل يحدث داخله العديد من التغيرات والإصابات.

يمكن أن يكن سبب الإصابة بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه غير نظيفة.