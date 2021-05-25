اقتصادية النواب تناقش موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب،كما تعقد لجنة الخطة والموزانة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاوقاف، وكذلك مناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

وتنظر لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير كل من: أولا: مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ثانيا: طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن الجدوى الاقتصادية من إنشاء موانئ وارصفة ً جديدة في وقت واحد بدلا من تطوير الموانئ القديمة.

لجنة الشئون الخارجية

وتعقد لجنة الشئون الخارجية اجتماعها، برئاسة النائب كريم درويش،لمناقشة مشرو عي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ،فيما يخص "وزارة الخارجية".

لجنة الشئون العربية

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها، برئاسة النائب يسري المغازي، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف للسيد وزير النقل والمواصلات بشأن أخر التطورات منفذ السلوم البوابة الغربية والوحيدة بين مصر وليبيا وقامت اللجنة بزيارة المنفذ من قبل وذلك ،بناء على عدد من شكاوى المواطنين المصريين والليبيين من فرض رسوم - تأخير الوقت - فساد البضائع - عدم وجود بنك مصري في المنفذ من أجل تغيير العملة.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي، مناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022.