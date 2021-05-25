موعد عرض لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس بعد طول انتظار

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موعد عرض لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس، يبحث العديد من الجماهير على توقيت عرض الجزء الأخير من المسلسل الذي خطف الأنظار وقلوب المشاهدين فور عرضه على شبكة نتفليكس في عام 2017.

دوت الخليج يكشف موعد عرض لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس، بعدما تفاقمت العمليات البحثية على المسلسل، حيث يتشوق العديد من الجماهير المتواجدين في أنحاء العالم لمعرفة نهاية تلك العصابة التي أسرت قلوبهم على مدار الفترة الماضية.

موعد عرض لاكاسا دي بابيل الموسم الخامس والأخير

عرضت نتفليكس برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس، الذي سيطر عليه حالة من الغموض كالعادة، إلا أن تعليق الشبكة على البرومو جاء كالتالي: “ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة”.

ترك البرومو التشويقي الجمهور في حالة منفردة ليجول برأسه العديد من التوقعات التي من الممكن أن تكون نهاية أكبر عملية سطو مسلح تمت، فماذا يكون بإنتظار الجمهور في الجزء الأخير من المسلسل العالمي الذي حاز على اعجاب المواطنين من مختلف البلدان سواء العربية أو الأجنبية منها.

كشفت نتفليكس، عن موعد عرض المسلسل الأشهر على الإطلاق La casa de papel، حيث سيتم عرضه على جزئين، الأول منه في 3 من شهر سبتمبر والثانى 3 من شهر ديسمبر.

أحداث مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس

يتمحور حول العصابة العالقة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة بعدما تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، حيث تم القبض على البروفيسور من قبل المحققة Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة ما واجهوه أبدا من قبل: الجيش، كاتبًا نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

La casa de papel المسلسل الاسباني الذي يدور حول مجموعة من السارقين الذي تم تدريبهم وتخطيط لعميات اقتحام متعددة على مدار الأجزاء الماضية، حيث استطاعوا كسب تعاطف الجمهور معهم بطريقتهم الساحرة، وتم ضم المحققة راكيل معهم بعد وقوعها في غرام البروفيسور المخطط والقل المدبر لعمليات السطو.