زوجة خالد الغندور «تقصف» جبهته «فيديو»

ونشر الغندور فيديو مع عبر حسابه الشخصي على "فيسش بوك " قال فيه : مين بينكد أكتر الراجل ولا الست لترد زوجته بقصف جبهته ،"الراجل مش أنت"

ميسرته مع الزمالك

يذكر أن الغندور لعب في نادي الزمالك حتى اعتزاله، كان كابتن الزمالك في الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003، لقب ب "بندق" لقصر قامته، ويعد من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك. أحرز الغندور العديد من الأهداف خلال مشواره الكروي، كما أن له رحلة احتراف قصيرة في نادي كاظمة الكويتي.

مسيرته مع المنتخب

شارك مع منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 1992، وكان ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 1994، شارك في 3 مباريات دولية مع المنتخب الأول.

مشواره الإعلامي

بعد ذلك تفرغ لنشاطه الإعلامي حيث شارك أثناء امتهانه كرة القدم في تقديم بعض الحلقات من برنامج إسهر معانا على قناة النيل للمنوعات، ثم اتجه الغندور للإعلام الرياضي وحقق نجاحاً يذكر في موسم 2006/2007 في برنامجه الإذاعى جول اف ام وأخيراً يقدم البرنامج الرياضي "الرياضة اليوم" على قناة دريم الفضائية الأولى ترك قناة دريم 2013 وانتقل الي اون تي في يقدم برنامج بيدق بره الصندوق وهو الآن يقدم برنامج اللعبة الحلوة مع بندق على قناة LTC وعاد لشاشة دريم ليقدم برنامج الكورة في دريم ، وقدم برنامج في قناة بيراميدز برنامج أسمه الكورة * ملعبك ، ثم قدم برنامج الزمالك اليوم في قناة المحور ثم أنتقل إلى قناة الحدث ، ثم أنتقل إلى قناة نادي الزمالك ويقدم البرنامج الرئيسي وهو برنامج زملكاوي ..