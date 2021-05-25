التعليم العالى والاتصالات: إجمالى مشروعات التعاون 11 مشروعا بـ 4 مليارات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين فى مجال التحول الرقمى والبنية المعلوماتية.





جاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، وأيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير والبنية المعلوماتية بها، لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.

وأشار عبدالغفار إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأوضح خالد عبدالغفار أن إجمالى عدد مشروعات التعاون بين الوزارتين يبلغ 11 مشروعًا بميزانية تزيد عن 4.7 مليار جنيه على رأسهم مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية (القطاع الطبى)، وتطبيقات الجامعات الذكية ومبادرة المحتوى التعليمى الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ تجربة اختبارات الفصل الدراسى الثانى على كليات القطاع الصحى فى أكبر عدد ممكن من الجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة التعليم الجامعى باستخدام التكنولوجيا فى إطار الجهود المبذولة لتمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمى فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية، ولإعداد الكوادر البشرية فى مجالات التكنولوجيا وخلق بيئة محفزة للابداع الرقمى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية بالتنسيق بين الوزارتين لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذى لمشروع الجامعات الرقمية وتقديم الدعم الفنى اللازم؛ فضلا عن تحديد المعايير المطلوب توافرها فى الجامعات الرقمية وخارطة الطريق لتحقيق هذه المعايير بهدف تعميم التجربة بالجامعات الخاصة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى نشر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات الإقليمية والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة التدريب التقنى لطلاب الجامعات وشباب المحافظات وتحفيز الشباب على العمل الابتكارى وريادة الأعمال.

هذا وقد تناول الاجتماع المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وهى: تطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وتطبيقات منظومة التكليفات والمتابعة والدورة المستندية المتكاملة، ونظام إدارة التعليم LMS، وكذلك تم استعراض المشروعات الجارى تنفيذها، وتشمل: تطبيقات الجامعات الذكية، والتعاون فى مجال المجتمعات التكنولوجية بالجامعات، وإنشاء معامل متخصصة فى تكنولوجيا انترنت الأشياء.