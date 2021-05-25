البابا تواضروس ينعى الأنبا سلوانس أسقف دير الشايب

جدة - نرمين السيد - وحتى الآن لم يتم الانتهاء من ترتيبات الجنازة، حيث من المقرر أن تصدر الكنيسة، بعد قليل، تفاصيلها.

وجاء فى بيان: البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتى جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، عالمين وواثقين أن سيسمع الصوت الإلهى القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِى الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥ : ٢١). خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.